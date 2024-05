Ukra anuncia fim de carreira no futebol

André Monteiro, mais conhecido como Ukra, anunciou, esta quarta-feira, que se retira dos campos no final da época, aos 36 anos. Restam apenas dois jogos ao Rio Ave, frente ao Portimonense e Benfica.

O avançado recebeu na quarta-feira, na gala do 85º aniversário do Rio Ave, o Prémio Carreira. Aproveitou a celebração do clube que o acolhe para garantir que vai "desfrutar de todos os momentos até ao final".

"Estou muito orgulhoso por tudo o que fiz enquanto jogador em todos os clubes por que passei. Isto está a chegar ao fim. É certo que estes serão os meus últimos jogos. Sinto-me muito feliz com o trajecto que fiz e do reconhecimento que tenho, não só no Rio Ave, como a nível nacional. É um orgulho que muita gente se identifique com o Ukra jogador e pessoa", avançou o jogador, citado pela agência Lusa.

“Olho para minha a carreira e digo que é de sucesso. Não pelos títulos conquistados, mas porque em todos os clubes em que estive, atingi sempre os objectivos propostos. Por isso, só tenho de estar feliz e orgulhoso”, partilhou.

Sobre o futuro, Ukra revelou que “passará pela televisão”, mas que continuará ligado ao futebol, confidenciando um convite para ser embaixador da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

“Não vou estar dentro dos relvados, mas andarei lá perto para acompanhar o que foi grande parte da minha vida”, completou.

O jogador gracejou dizendo que vai “ser mais difícil o balneário ficar longe do Ukra, do que o Ukra ficar longe do balneário”, mas garantiu que “vão aparecer novos desafios”.

“Esta alegria e disposição que tenho não vão acabar com a minha carreira como futebolista profissional. Vão ser apenas transferidas para outro lado. Mas serei um amigo de todos os que fizeram parte desta trajectória”, concluiu.

Ukra vai terminar a sua carreira como futebolista aos 36 anos, depois de passagens por clubes como Famalicão, no qual se formou, FC Porto, Padroense, Varzim, Olhanense, Sporting de Braga, CSKA Sófia (Bulgária), Al Fateh (Arábia Saudita), Santa Clara e Rio Ave.

O extremo estreou-se na I Liga ao serviço do Olhanense, em 2009/10, quando estava cedido pelo FC Porto. Na temporada seguinte, em 2010/11, integrou o plantel principal dos "azuis e brancos", contabilizando oito jogos, antes de rumar ao Sporting de Braga a meio desse exercício.