Vamos ouvir José Afonso no Coliseu de Lisboa como se estivéssemos lá, em 1983

Teve várias edições, desde 1983, mas foi preciso esperar 40 anos para que o histórico concerto de José Afonso no Coliseu dos Recreios fosse, finalmente, publicado na íntegra. E quando se diz “na íntegra”, quer dizer com todos os temas ali cantados e tocados (incluindo os instrumentais) mas também com todas as falas e apartes do cantor entre as canções e todos os aplausos. É esta edição que surge esta sexta-feira à venda, em CD duplo, no mesmo dia em que é disponibilizada pela primeira vez nas plataformas digitais. A edição em vinil, LP triplo, chegará no fim do mês.

