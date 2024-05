Maria Reis agarrou na guitarra para perscrutar o coração e a cabeça

Amor serpente tem voz de quem ainda está entre os lençóis da noite anterior, mas sem saber muito bem se devia estar ali ou não. Tem o mel e aquele ardor inebriante do enamoramento, dos primeiros mergulhos a fundo no corpo do outro, mas a ansiedade e “os macaquinhos na cabeça” de quem sabe que aquela intensidade pode descambar rapidamente para o lado tóxico, para um amor armadilhado por ambas as partes (“camuflados no corpo um do outro / a transbordar claro / é tudo ou nada connosco”).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt