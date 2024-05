Frederick Wiseman: “Até os meus documentários são filmes de ficção”

Frederick Wiseman, 94 anos feitos no primeiro dia deste ano, continua a fazer filmes com uma regularidade pendular e é um dos decanos da cinematografia mundial (na América há outro, nascido no mesmo ano de Wiseman e igualmente imparável: Clint Eastwood). Um Casal (leia a crítica), agora em Portugal, com data de 2022, nem é o seu filme mais recente, porque Wiseman estreou outro no ano passado, mas é uma singularidade na obra de um cineasta conhecido pelo seu esmagador trabalho no documentário: trata-se de uma ficção (apenas a terceira ficção em quase 60 anos de obra), com uma actriz, a francesa Nathalie Boutefeu, às voltas com um texto composto a partir dos diários de Sofia Tolstaya e da correspondência do seu mais famoso marido, Leon Tolstói.

