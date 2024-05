Associação alerta para degradação de igreja centenária em Évora

Localizada no centro histórico e a poucos metros da Praça do Giraldo, esta igreja é propriedade do Estado e está afecta ao Ministério da Defesa Nacional.

Uma associação de defesa do património de Évora alertou nesta segunda-feira para a degradação da fachada e cobertura da Igreja da Graça, construída no século XVI e considerada um "monumento ímpar" de arquitectura renascentista da cidade.

"Há cerca de 10 anos que estão identificadas algumas patologias e é preciso uma intervenção, porque a degradação vai descarnando as esculturas dos atlantes", afirmou à agência Lusa o presidente do Grupo Pro-Évora, Marcial Rodrigues.

Localizada no centro histórico e a poucos metros da Praça do Giraldo, esta igreja, assim como o Convento da Graça, onde funciona a messe de Évora do Exército, é propriedade do Estado e está afecta ao Ministério da Defesa Nacional.

A Lusa enviou ao Exército, através de correio electrónico, várias questões sobre o imóvel, mas, não recebeu resposta.

O presidente da associação de defesa do património Grupo Pro-Évora realçou à Lusa que um dos problemas da igreja está na fachada, nomeadamente nos quatro atlantes, que a população chama de "meninos da Graça".

"As argamassas vão saindo e as pedras vão ficando descarnadas", ou seja, "os elementos que as unem vão desaparecendo e há já muito tempo que se vêem os ferros que suportam os meninos da Graça", referiu o responsável.

Segundo Marcial Rodrigues, os outros danos existentes no imóvel encontram-se na cobertura e no sistema de escoamento das águas pluviais, com a existência de infiltrações.

"Estes problemas têm que ser atendidos, porque, à medida que o tempo passa, vão-se agravando", vincou, lamentando que não haja da parte do Estado "uma intervenção regular de manutenção e preservação deste tipo de imóveis".

Questionado sobre se existe perigo de queda de elementos da fachada, o presidente do Grupo Pró-Évora disse crer que não, frisando porém que "é sempre um risco", com a degradação contínua das condições do imóvel.

"Desde que foi extinta a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais [em 2007] que não há, da parte do Estado, uma intervenção regular de manutenção e preservação destes imóveis e só em situações periclitantes é que há intervenção", salientou.

Marcial Rodrigues revelou que o Exército, em parceria com outras entidades da cidade, está a preparar uma candidatura a um programa do Turismo de Portugal para obter financiamento que permite realizar obras na igreja.

Évora "ocupou um lugar ímpar no renascimento português" e a Igreja da Graça integra esse período, entre meados do século XV e finais do século XVI, disse o Grupo Pro-Évora.

"Foi projectada pelo arquitecto da Casa Real Miguel de Arruda, tendo colaborado no projecto o escultor Nicolau de Chanterene e, muito provavelmente, o humanista André de Resende", frisou.

A edificação do actual conjunto da Igreja e Convento de Nossa Senhora da Graça decorreu entre 1536 e 1546.

Segundo a associação, "as esculturas que compõem a fachada, exemplo único na arquitectura nacional da época, correspondem às primeiras manifestações do maneirismo em Portugal, alinhadas com a melhor reinterpretação da arquitectura e iconografia romanas".

"O reconhecimento do valor cultural e do interesse histórico e arquitectónico desta igreja ficou bem patente na precocidade da sua classificação, pois foi um dos primeiros imóveis a ser classificado como Monumento Nacional (decreto de 16 de Junho de 1910)", acrescentou.