Phonograma, a editora que quer ir ao passado resgatar sementes de futuro

Há uma ideia de serviço público: disponibilizar novamente álbuns marcantes da nossa história. Há a vontade idealista de contribuir para nova criatividade: editar música do passado que represente ainda uma “semente de futuro”. E há, obviamente, um lado saudavelmente egoísta: editar discos que eles gostariam de ter nas prateleiras de casa. Eles são Henrique Amaro, Hugo Ferreira e Jorge Álvares, trio fundador da Phonograma, nova editora dedicada à reedição em vinil de álbuns do passado. Anunciou-se com sete lançamentos, numa escolha abrangente no tempo e na estética. O mais antigo, Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, de José Mário Branco, foi lançado em 1971. O mais recente, a estreia homónima de Capicua, chegou em 2012.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt