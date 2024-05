Sp. Braga sofre para garantir triunfo com “bis” de Abel Ruíz

Minhotos levaram a melhor sobre um Casa Pia sem complexos num jogo de sete golos, com alternância constante no marcador.

O Sp. Braga conseguiu este domingo, na 32.ª jornada da Liga, frente a um Casa Pia com a permanência assegurada, o triunfo (4-3) de que precisava para capitalizar a derrota do rival vitoriano e manter o FC Porto na mira, antes do derby do Minho e da recepção ao FC Porto.

Um triunfo sofrido, selado por Abel Ruíz (88’) quando o Sp. Braga estava reduzido a dez, por expulsão de Djaló (75’). Ruíz, que entrou na segunda parte para render Banza, bisou na Pedreira e negou um ponto aos “gansos”.

Com a época resolvida, o Casa Pia instalou-se de início no meio-campo ofensivo. Mas um erro de Tchamba permitiu que Djaló (12') desse vantagem ao Sp. Braga.

Faltava, porém, maior critério no último terço dos minhotos. E, com o jogo partido, os “gansos” ganharam fôlego e obrigaram Matheus a salvar três ocasiões.

Mas o guardião da casa nada pôde fazer no golo de Yuki Soma (35'). A abrir a segunda parte, Lelo (51’) deu vantagem aos visitantes, mas o marcador haveria de conhecer nova cambalhota, com Abel Ruíz (60’) a igualar (2-2) e Zalazar (64’) a colocar os locais no comando.

Um autogolo de Paulo Oliveira (72') - que acumulou o quinto amarelo e falha o derby minhoto - e a expulsão de Djaló carregaram o céu bracarense de nuvens... que Abel Ruíz dispersou com o golo do triunfo a dois minutos dos 90, garantindo a vitória e a reaproximação ao FC Porto.