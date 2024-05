PJ detém quatro pessoas por escravizarem um homem ao longo de 17 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas, com idades compreendidas entre os 37 e 44 anos por "fortes indícios da prática dos crimes de tráfico de pessoas, escravidão e falsificação de documentos". A vítima, segundo diz a PJ em comunicado nesta quarta-feira, é um homem de 54 anos em Bragança.

As detenções ocorreram no âmbito de uma operação conduzida pela Directoria do Norte da PJ, que incluiu a realização de várias buscas a casas e a um acampamento.

"A investigação permitiu apurar que ao longo de 17 anos a vítima sofreu, às mãos dos arguidos, maus tratos físicos e psicológicos, foi explorada como força de trabalho, tendo sido “alugada” a terceiros para a prestação de trabalhos agrícolas, recebendo os arguidos a respectiva contrapartida financeira pelos serviços prestados pela vítima", lê-se na nota divulgada​.

Sem família, sem documentos

A vítima não tem qualquer retaguarda familiar e padece de um atraso cognitivo, o que permitiu os arguidos um controlo e vigilância, de forma ininterrupta, diz a PJ, tanto mais que os arguidos tinham em sua posse todos os seus documentos. Tudo isto tornou-a "especialmente vulnerável".

As condições desumanas a que estava exposta não ficam por aqui. Diz a PJ que o homem "vivia numa situação degradante, pernoitando num furgão em estado de sucata, num acampamento, sem o mínimo de condições de habitabilidade, salubridade, higiene e alimentação".

Ao longo dos anos, a vítima foi acumulando problemas de saúde, uma vez que "os arguidos nunca terão permitido que fosse medicamente assistida, e nem mesmo quando sofreu um grave acidente lhe possibilitaram o recurso a uma urgência hospitalar", diz ainda a PJ, agora que ficou concluída a operação conduzida pela Directoria do Norte.

Antecedentes criminais

O homem conseguiu fugir, apesar das lesões permanentes nos membros inferiores lhe terem afectado "gravemente a mobilidade". A sua fuga permitiu desencadear a intervenção da PJ, com as diligências de investigação relativas aos factos e identificação dos autores dos crimes. A vítima foi de imediato encaminhada para um Centro de Acolhimento e Protecção especializado para vítimas de tráfico de seres humanos.

Os detidos têm antecedentes criminais por crimes contra o património. Serão presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coacção, indica o comunicado, embora sem especificar a data.