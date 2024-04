Uma pessoa caiu do cesto de um balão de ar quente na barragem do Alqueva

Uma pessoa caiu este domingo do cesto de um balão de ar quente na barragem do Alqueva, confirmou ao PÚBLICO a Protecção Civil. Não há, para já, informações quanto ao estado de saúde da vítima.

De acordo com informações avançadas pelo Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Alentejo Central, o alerta para a ocorrência no concelho de Mourão, distrito de Évora, foi dado pelas 10h19. No local estão sete viaturas e uma embarcação, com 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mourão, da GNR, do INEM e do Serviço Municipal de Mourão nas operações de busca e salvamento.

A Protecção Civil e os Bombeiros Voluntários de Mourão não avançaram detalhes quanto à identidade da vítima.