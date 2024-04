Comité insta Estados a proteger pessoas trans nas prisões

O Comité para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa recomenda aos Estados-membros que confiram às pessoas trans o direito de cumprir pena numa prisão do género com o qual se identificam e que se assegurem de que são tratadas com respeito. Portugal já está a seguir essa linha de orientação há dois anos.

