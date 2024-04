Seis canções que ajudaram a fazer Abril: Grândola, vila morena

Grândola, vila morena. Segunda e derradeira senha do 25 de Abril, foi escrita por José Afonso em 1964, dez anos antes do golpe militar, e viria a ser por ele gravada em disco em 1971, com as vozes José Mário Branco e Francisco Fanhais. É este último que aqui recorda a história da canção, a par do seu papel de cantor da resistência em Portugal e no exílio.

O podcast Canções de Abril explora seis canções que ajudaram a fazer Abril, em conversas com quem lhes deu voz.

O jornalista Nuno Pacheco conversa com Luís Cília, Manuel Freire, Sérgio Godinho, Fernando Tordo, Paulo de Carvalho e Francisco Fanhais em seis episódios. Em cada um a canção é o mote para recordar os anos de canto e de luta, a censura e a perseguição.

Às segundas e quintas-feiras, até 25 de Abril.

O podcast Canções de Abril está disponível em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.