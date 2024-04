Mercedes-Benz CLE Cabrio quer ser um (bom) compromisso para todas as estações

Com a saída de cena dos cabriolet tanto do Classe C como do Classe E, a Mercedes-Benz tirou da manga uma solução engenhosa, que pretende ser o melhor dos dois mundos, ao aliar a dinâmica expedita do primeiro à razoável funcionalidade, espaço a bordo e excelente conforto do segundo. Nasce, assim, o CLE Cabrio, com 4850mm de comprimento, distância entre eixos de 2865mm e quatro lugares reais (é certo que quem ocupar os lugares traseiros não irá tão à vontade, mas não servem apenas para enfeitar ou para poisar a carteira e o casaco, como ocorre em alguns modelos deste género), além de bagageira capaz de acomodar 385 litros (295 litros com a capota aberta), mas que pode crescer graças à repartição dos assentos traseiros, na proporção de 60/40.

E, entre os seus maiores trunfos, todas as condições para proporcionar a condução ao ar livre, independentemente da estação do ano, graças à inclusão, de série, dos sistemas Aircap e Airscarf: o primeiro é um sistema deflector de ar eléctrico, que tanto protege os ocupantes com um deflector atrás dos apoios de cabeça traseiros, como com um no pára-brisas, que faz com que o ar passe acima das cabeças dos ocupantes, melhorando significativamente o conforto a bordo, mas também garantindo um melhor comportamento aerodinâmico. Já o Airscarf, ou cachecol de ar, numa tradução literal, aquece o ar que circula em torno do pescoço dos ocupantes dianteiros. A pergunta que se impõe é: “E se começar a chover?”. A marca tranquiliza com a capacidade de abrir e fechar a capota, eléctrica de série, a uma velocidade de até 60 km/h em apenas 20 segundos, tornando possível fazê-lo praticamente em qualquer situação ou traçado. E a capota de lona acústica, em estrutura multicamada com isolamento, garante o conforto térmico, mas também acústico.

Foto Com Aircap desligado DR

Foto Com deflectores accionados, o ar é obrigado a passar por cima das cabeças dos ocupantes DR

Também quando o tempo aquece muito, a Mercedes-Benz quer que continuemos a poder andar de cabelos ao vento. Vai daí, aplicou um revestimento especial aos bancos opcionais em pele, que reflecte os raios infravermelhos e evita o sobreaquecimento.

Sentados na primeira fila, destaca-se o trabalho ao nível da conectividade, com um painel de instrumentos digital, que assenta num ecrã de 12,3 polegadas, e um central táctil de 11,9 polegadas ao alto, cuja inclinação pode ser controlada para evitar que a luminosidade interfira com a capacidade de ler as informações. E há muito por onde escolher, com a terceira geração do sistema de informação e de entretenimento MBUX (Mercedes-Benz User Experience), que permite, como opção, utilizar aplicações de terceiros como a plataforma de entretenimento TikTok ou a aplicação de videoconferência Zoom.

Já entre o equipamento de série, contabilizam-se ainda os bancos com função de memória, separação eléctrica do compartimento de carga, acesso e ignição sem chave na mão.

Foto O ecrã central táctil de 11,9 polegadas ao alto pode ser inclinado de forma a evitar que a luminosidade interfira com a capacidade de ler as informações DR

Foto Mercedes-Benz CLE 200 Cabrio DR

Apesar de todos os pormenores que remetem para o conforto e tranquilidade, a dinâmica não foi desprezada, com um trabalho de chassis que parece ter sido feito à medida de estradas sinuosas, como pudemos comprovar. E, se a exigência com o comportamento for ainda maior, há suspensão desportiva com sistema de amortecimento selectivo como opção, que se ajusta para proporcionar desde experiências verdadeiramente desportivas até viagens sem quaisquer percalços.

As mecânicas, que começam agora a chegar a Portugal, são duas, ambas apoiadas num sistema eléctrico de 48 V, com vista a controlar consumos e emissões. A gasolina, é proposto o CLE 200, com bloco de 2,0 litros a debitar 204cv e com um binário máximo de 320 Nm, logo disponível a partir das 1600rpm (e até às 4000rpm). O Diesel é o CLE 220d, também com motor de 2,0 litros, mas a debitar 197cv, apoiados por um binário de 440 Nm, disponível entre as 1800 e as 2800rpm. Ambas as mecânicas aceleram de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos, sendo que o primeiro atinge a velocidade máxima de 236 km/h, enquanto o segundo marca até aos 234 km/h.

Os preços arrancam nos 71.400 euros para a variante a gasolina; o Diesel é proposto a partir de 74.500 euros.