Sebastião Bugalho cabeça de lista. E o PSD ainda existe?

Sebastião Bugalho, 28 anos, jornalista e comentador político, será o cabeça de lista da coligação Aliança Democrática (PSD-CDS-PPM) às eleições europeias do próximo dia 9 de Junho, concorrendo como independente. O Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, acabaria por ficar como segunda escolha e rejeitou. Luís Montenegro preferiu a política espectáculo à experiência política?

