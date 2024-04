O PÚBLICO lança suplemento especial de 40 páginas sobre 50 anos do 25 de Abril

Um dos principais temas é um trabalho inédito em que acompanhamos seis portugueses à Torre do Tombo onde irão consultar pela primeira vez as fichas da PIDE sobre si próprios.

O PÚBLICO vai lançar no dia 25 de Abril um suplemento de 40 páginas sobre os 50 anos da Revolução, que reflecte sobre o Portugal que tínhamos em 1974, o que conquistámos e o que falta conquistar.

Um dos principais temas é um trabalho inédito (também multimédia) em que acompanhamos seis portugueses à Torre do Tombo onde irão consultar pela primeira vez as fichas da PIDE sobre si próprios - a maioria nem sequer sabia que tinha ficha da PIDE. Ao todo, os arquivos da Torre do Tombo têm fichas de cinco milhões de portugueses.

Contamos com análises de Teresa de Sousa e Jorge Almeida Fernandes e um texto exclusivo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Convidámos ainda o historiador José Pacheco Pereira a gerar, com a ajuda da Inteligência Artificial, imagens icónicas sobre o Portugal do 24 de Abril e o Portugal do 25 de Abril. O resultado é surpreendente.

Temos também trabalhos sobre histórias de pessoas que estiveram no dia 25 de Abril no Largo do Carmo e pessoas que viviam na clandestinidade e fomos ouvir políticos da actualidade sobre onde é que o 25 de Abril está presente nas suas vidas.

A nível da economia, teremos um trabalho sobre a industrialização do país após o 25 de Abril e, no campo da cultura, um trabalho em que falamos com seis autores de seis músicas icónicas de Abril.