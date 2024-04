O problema não é o Conselho Europeu, senhor Presidente

Para variar, começo pelo fim. A história contrafactual é, por definição, especulativa, pelo que ninguém poderá dizer com absoluta certeza que caminhos teria percorrido o Governo de António Costa e a nossa democracia sem o famoso parágrafo. Pelo meu lado sempre afirmei e continuo a acreditar que, com ou sem o acrescento, nenhum primeiro-ministro com uma réstia de superego resistiria à descoberta, em São Bento, de uma “biblioteca de papel” escondida pelo seu próprio chefe de gabinete. E, portanto, continuo a achar que, com os factos que todos conhecíamos à época, no exato contexto de deslaçamento ético da maioria absoluta, nem António Costa tinha outro caminho que não fosse o de se demitir, nem o Presidente da República tinha outra hipótese que não fosse devolver a voz aos portugueses.

