FC Porto volta às vitórias no campeonato frente ao Casa Pia

Mais de um mês depois do último triunfo na Liga, o FC Porto regressou este domingo às vitórias no jogo da 30.ª jornada frente ao Casa Pia, que bateu por 1-2, numa tarde em que a equipa de Sérgio Conceição recuperou o terceiro lugar no campeonato.

Pressionado pelo resultado do Sp. Braga, que havia vencido na véspera e assumido o último lugar do pódio da Liga, o FC Porto surgiu com a mesma estrutura que lhe garantiu a passagem à final da Taça de Portugal, com Pepe e Francisco Conceição a recuperarem para irem a jogo.

O Casa Pia começou melhor, beneficiando de mais uma entrada titubeante dos "dragões", que aos dois minutos poderiam ver-se em desvantagem com um autogolo de Otávio, que Cláudio Ramos evitou. Esse momento poderá ter afectado os portistas, que só aos dez minutos, aproveitando uma série passes errados na transição ofensiva dos "gansos", se encontrou.

Até ao golo de Galeno, a redimir-se da exibição da Taça de Portugal, sucederam-se as oportunidades de golo por Francisco Conceição, Pepe, Alan Varela e Pepê, com o brasileiro a "disparar" à barra.

Pepê esteve em mais dois momentos cruciais: primeiro ao servir Galeno para o golo inaugural (31') e depois ao ver o árbitro interromper um ataque portista que deixava o atacante isolado para assinar o segundo golo. Manuel Oliveira apitou uma falta inexistente de Nico González, decisão que se revelou um erro grosseiro que marcou os últimos dez minutos da primeira parte.

Positivo/Negativo Positivo Cláudio Ramos Nas raras vezes em que teve de intervir, fez o que só os grandes guarda-redes conseguem ao salvar a equipa de apuros por três vezes.

Positivo Yuki Soma Esteve nos melhores momentos do Casa Pia, tendo assistido Nuno Moreira para golo. Cláudio Ramos negou-lhe uma tarde de sonho.

Positivo Pepê Depois do remate à barra, ofereceu o golo a Galeno e ainda viu o árbitro negar-lhe a possibilidade de marcar. Recuou com a saída de João Mário. Negativo Taremi A assistência para o golo de Nico González pode ter salvado uma tarde de absoluta desinspiração e desacerto no ataque, a confirmar uma época pobre do iraniano.

O Casa Pia aproveitou para igualar pouco depois, na sequência de um canto, numa insistência de Nuno Moreira (37'). A formação da casa poderia, inclusive, ter ido para intervalo em vantagem, mas Cláudio Ramos negou por duas vezes o golo a Yuki Soma.

O FC Porto procurou rectificar logo no reatamento, com Sérgio Conceição a apostar em Romário Baró, baixando Pepê para o lugar de João Mário. O Casa Pia voltava a ser empurrado para a defesa, resistindo a uma série de investidas dos "azuis e brancos" que viram um golo de Baró anulado por fora-de-jogo de Taremi.

A resiliência portista acabaria por resultar, com Nico González a conseguir um golo valioso (56'), a permitir gerir melhor a última meia hora de jogo, período em que a equipa, em tarde de calor, se ressentiu fisicamente. O Casa Pia procurou o empate, mas o vencedor estava encontrado.