Akebono Taro (1969-2024), o yokozuna que veio do Havai

Morreu aos 54 anos o primeiro estrangeiro a chegar ao topo do sumo no Japão. Foi Akebono Taro que tirou o sumo da sua caixa japonesa e o apresentou ao mundo.

Aos olhos ocidentais (quase todos, não todos), o sumo são dois tipos grandes de cuecas a ver quem é o primeiro que consegue atirar o outro ao chão, ou empurrá-lo para fora do ringue. É uma coisa fácil de caricaturar, longínqua, idiossincrática de um país, o Japão, nem sempre aberto ao mundo. E, no entanto, foi um norte-americano nascido no Havai chamado Chad que tirou o sumo da sua caixa japonesa e o apresentou ao resto do mundo. Esse rapaz chamado Chad foi para o Japão ser aprendiz deste ritual que também é um desporto (ou vice-versa) e fez história como o primeiro estrangeiro a chegar ao topo da modalidade. Nessa altura, claro, já não se chamava Chad.