Dalila Rodrigues: “Tenho o compromisso do Governo para valorizar a Cultura”

O PÚBLICO falou com a nova ministra da Cultura, à margem da cerimónia da inauguração do Pavilhão de Portugal em Veneza.

Com um copo de vinho branco na mão e um lenço tradicional de Timor Leste ao pescoço, oferecido minutos antes por Xanana Gusmão, a ministra da Cultura do recém-eleito governo da Aliança Democrática sentou-se com o PÚBLICO para falar sobre a representação portuguesa na Bienal de Veneza e os questionamentos que este grande evento da arte contemporânea instiga na sua visão sobre questões ligadas aos paradigmas da “representação nacional” e da internacionalização, conectando-as com o futuro plano de acção da tutela em território português.