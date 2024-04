Ministério da Saúde convoca sindicatos médicos para negociar no dia 26

O Ministério da Saúde convocou os sindicatos médicos para a primeira reunião negocial com o novo executivo, que terá lugar na próxima semana, dia 26 de Abril pela manhã, anunciaram nesta sexta-feira as estruturas sindicais.

Num comunicado enviado às redacções, a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) adiantou que a reunião foi marcada para a próxima sexta-feira às 11h00. Já do lado do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), o secretário-geral, Nuno Rodrigues, disse ao PÚBLICO que o organismo ao qual preside foi convocado para uma reunião no mesmo dia, mas para as 10h00.

De acordo com a dirigente da Fnam, Joana Bordalo e Sá, o assunto da reunião é a “apresentação de propostas/ diálogo negocial”. Na pasta para uma negociação que espera “transparente e séria”, a federação leva a temas como a valorização salarial dos médicos, a melhoria das condições de trabalho, “sobretudo, a reposição das 35 horas de trabalho semanal”, além da inclusão na carreira médica dos médicos internos, “um terço da força de trabalho”, referiu Joana Bordalo e Sá ao PÚBLICO.

Por outro lado, Nuno Rodrigues, do SIM, sublinha a urgência em criar soluções para problemas que se mantêm, “passados quatro meses da implementação das novas ULS [unidades locais de saúde], da dedicação plena e do acordo salarial” uma vez que há médicos que “continuam sem ser pagos correctamente”. “Ficamos contentes que a reunião já tenha sido marcada para a próxima semana uma vez que é necessário resolver os problemas”, frisou o responsável sindical ao PÚBLICO.

​A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, assegurou na quinta-feira que já tinha contactado os sindicatos médicos e dos enfermeiros para que se iniciassem negociações. “O diálogo é feito nas duas vias, portanto, é muito importante ouvir os sindicatos, perceber que nos trazem com certeza informações do terreno daquilo que vivem os profissionais e é para isso que aqui estamos, para integrar aquilo que são as suas sugestões”, disse a governante.

Recorde-se que as organizações sindicais na área da saúde esperavam iniciar negociações com o novo Governo o quanto antes, sublinhando “não haver tempo a perder”.

Em Novembro de 2023, o anterior executivo chegou a um acordo intercalar com o SIM para a revisão da grelha salarial, depois de 19 meses de um longo processo negocial, que teve início ainda com a anterior ministra da Saúde Marta Temido, com a discussão dos temas a incluir no processo e o calendário negocial.