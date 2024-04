As donas de casa não são donas de nada

Para Claudia Goldin, a economista norte americana que recebeu há seis meses o Prémio Nobel, o crescente envolvimento das mulheres na economia foi a mudança mais significativa do mercado de trabalho do século XX. Goldin apresenta as quatro fases desta história no magistral The Quiet Revolution that Transformed Women’s Employment, Education, and Family, que veio ao mundo numa distinguished lecture na conferência anual da American Economic Association e foi depois publicado na American Economic Review, em 2006.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt