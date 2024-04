Gustavo Costa quis “humanizar a máquina” e fez um álbum

Transcrever musicalmente fenómenos naturais – foi este o ponto de partida para a composição do segundo álbum a solo de percussão em nome próprio (noutro registo são mais de uma centena os álbuns que gravou) do percussionista e baterista Gustavo Costa, membro fundador do colectivo de músicos do universo do experimental da Sonoscopia, com sede no Porto. O músico, com mais de três décadas de actividade, partiu desse ponto para atingir um objectivo: “humanizar a máquina”. O caminho percorrido para chegar ao resultado de Natura Mimesis, editado em Março, partilhou-o com o Ípsilon, que recebeu na casa de criação colectiva que gere, sem hierarquias, com outros músicos.

