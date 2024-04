A “crise da masculinidade”

Com base em dados de mais de vinte países, fornecidos sobretudo por estudos sobre o comportamento dos eleitores em eleições democráticas (encontramos ecos recentes desses estudos em jornais como o Le Monde e o Financial Times), uma regra geral e sem oscilações tem-se tornado evidente: há uma crescente clivagem ideológica entre o eleitorado feminino e o eleitorado masculino, muito especialmente na geração mais nova. As raparigas situam-se do lado dos valores progressistas, enquanto os rapazes se mostram cada vez mais conservadores.

