25 Abril: New Yorker mostrou que Portugal tinha “enganadora reputação” de país barato

Num artigo publicado em 1955 na revista norte-americana New Yorker, a escritora Mary McCarthy aponta a “estranha mistura entre prosperidade e pobreza” no Portugal dos anos 1950.

Portugal tinha uma "enganadora reputação" de vida barata, nos anos de 1950, comprovou a escritora norte-americana Mary McCarthy, durante a sua viagem pelo país, relatada no artigo "Carta de Portugal", publicado pela revista The New Yorker, em 1955.

O suborno e a corrupção dos altos-funcionários, que a burocracia e o corporativismo da ditadura facilitavam, o alheamento da realidade das classes mais altas, o "novo-riquismo" vindo dos negócios do tempo da II Guerra Mundial, e a recente aposta no "comércio turístico" não escaparam à escritora e jornalista, que atravessou o país, entre Janeiro e Abril de 1954.

Um dos primeiros gestos de McCarthy, ao fim dos primeiros dias em Portugal, foi escrever à sua amiga Hannah Arendt, a autora de "As origens do totalitarismo", que vivera em Lisboa em 1941, na viagem de fuga ao nazismo, rumo a Nova Iorque. Essa carta foi inserida no volume de correspondência entre ambas, "Between Friends", publicado em 1995.

A escritora resumiu a Arendt muito do que pormenorizou no artigo publicado pela New Yorker, no número de 28 de Janeiro a 05 de Fevereiro de 1955. A carta a Arendt fala de um inesperado inverno de neve em Lisboa, e da "estranha mistura de prosperidade e pobreza".

O eixo Avenida-Baixa-Chiado, na capital, lembrava a McCarthy "uma pequena América", em contraste com o resto do país, por causa dos automóveis, dos anúncios de néon, dos electrodomésticos e dos produtos importados expostos em montras.

"Não é que eles sejam maus. Pura e simplesmente não pensam"

"Portugal tem uma enganadora reputação de ser um país onde a vida é barata", lê-se no artigo. "Do nosso ponto de vista", a comida, as roupas, os transportes "são baratos, mas se se quiser comprar alguma coisa importada (uma panela de pressão, um fogão eléctrico, um rádio), ou algo feito numa fábrica moderna, é muito caro, em comparação com os preços em qualquer outro país."

"Quem compra as coisas das lojas do Chiado?", perguntava Mary McCarthy, sem encontrar resposta. "Os estrangeiros", diziam portugueses; "os novos-ricos", respondiam quase todos. A escritora encontrou por fim um alto funcionário que oferecera uma panela de pressão à mulher, para a criada usar e "ver como funcionava".

As dificuldades e problemas não preocupavam "os grandes funcionários, os portugueses ricos nem os estrangeiros" que viviam "em villas em Sintra, Estoril ou na Praia da Rocha", escreveu McCarthy.

A "carapaça" dos ricos

O abismo que separava as classes era "tão grande" que parecia "ter formado uma carapaça sobre os ricos, tornando-os apáticos e indiferentes", assegurava a escritora. "Não é que eles sejam maus. Pura e simplesmente não pensam", explicou-lhe uma portuguesa dada a obras sociais. "Não foram habituados a pensar" [nos outros]".

Mary McCarthy falou do novo-riquismo, que enchia as pastelarias do Chiado, resultante dos negócios do volfrâmio e das vagas de refugiados que passaram pelo país, durante a II Guerra Mundial, assim como dos novos "burocratas joviais" que estavam "a "vender" Portugal para o comércio turístico e a lutar [...] por dotações para a construção de hotéis."

"Os oposicionistas dizem que [muito do dinheiro] foi parar aos bolsos dos burocratas do Governo, e que esses burocratas" continuavam "a lucrar através do suborno". O condicionamento económico, que limitava sectores e iniciativa, estipulava preços e margens de lucro, lembrando planos soviéticos, era mais uma fonte de burocracia e corrupção.

A viagem a Portugal de Mary McCarthy deu ainda origem a um segundo texto, "Mister Rodriguez of Lisbon", publicado em Agosto de 1955 na Harper"s Magazine, que viria a ser reunido ao da New Yorker no volume de ensaios "On the contrary", em 1961.

Esse artigo sobre a política de habitação do Estado Novo, associada a planos de expansão urbana, relata uma visita, conduzida pelo alto funcionário "senhor Rodrigues", a bairros de renda económica de Lisboa. Não escapou a Mary McCarthy a ironia da complexa teia que regulava o acesso à habitação, reservada sobretudo a funcionários, em tipologias diferenciadas, conforme rendimentos, lugar na hierarquia, número e sexo dos filhos.

"Mister Rodriguez" mostrou a sua própria casa à escritora, uma das destinadas aos funcionários de topo: "Mobilada segundo o gosto máximo da burguesia portuguesa, tinha um enorme candelabro de cristal numa pequena sala de estar", cheia de móveis trabalhados e tapetes de gosto oriental.

Existem dúzias de histórias sobre ele [Salazar], ilustrando os seus hábitos frugais, a sua relutância em partilhar o poder. Todas parecem falsas como as que se contavam sobre Estaline

Realidade comparável "às piores páginas de Victor Hugo"

A obra de Mary McCarthy entrou em Portugal pela editora Ulisseia, com a publicação de "O grupo", em 1963, romance retomado pela D. Quixote em 2010. Seguiram-se "A gente com quem ela anda" (Estúdios Cor, 1967), "Vietname" (Bertrand, 1967) e "As alamedas da academia" (Portugália, 1970).

"Carta de Portugal" foi publicada em 1990 pela Fundação de Serralves, no catálogo da exposição dedicada ao trabalho do fotógrafo norte-americano Neal Slavin feito no país, em 1968, que ainda testemunhou a realidade encontrada por McCarthy 14 anos antes. O contraste entre a pobreza de muitos e a riqueza de poucos domina a "Carta de Portugal" da escritora e jornalista norte-americana Mary McCarthy, resultado da sua visita ao país, publicada na revista The New Yorker, em 1955.