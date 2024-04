A fotografia do ano da World Press Photo: mulher palestiniana abraça o cadáver da sua sobrinha

Prémios World Press Photo anunciados esta manhã reflectem o ano que passou: as guerras (na Ucrânia e no Médio Oriente) e os migrantes no panorama global, família e demência no foco da proximidade.

O fotojornalista Mohammed Salem, da agência de notícias Reuters, é o autor da Fotografia do Ano da World Press Photo (WPP) 2024, anunciou a organização na manhã desta quinta-feira, com um testemunho dos estilhaços da guerra no Médio Oriente. Mulher Palestiniana Abraça o Cadáver da Sua Sobrinha é uma imagem pungente que evoca até a pintura renascentista, mas que conta uma história dos últimos meses — Inas Abu Maamar dá colo ao corpo da sobrinha de cinco anos, Saly, que morreu junto à sua mãe e irmã quando um míssil israelita atingiu a sua casa em Khan Younis, em Gaza. É a segunda vez que Salem recebe o prémio máximo da WPP, e com a mesma temática.

Tinham-se passado dois dias desde que a mulher de Salem tinha tido o primeiro filho do casal. Para o fotógrafo, a imagem que agora tem o reconhecimento de um dos mais importantes e mediáticos prémios de fotografia do mundo é “um momento poderoso e triste que resume o sentimento mais amplo do que estava a acontecer na Faixa de Gaza. Para o júri, citado no comunicado de imprensa que acompanha o palmarés — que volta a não contar com fotógrafos portugueses —, é a composição da imagem, “cuidadosa e e respeitosa” que justifica em parte o prémio, “concentrando um vislumbre literal e metafórico da perda inimaginável”.

Foto Inas Abu Maamar abraça o corpo da sobrinha Saly MOHAMMED SALEM/REUTERS

A própria agência noticiosa dá um espaço especial para explicar algumas das suas imagens mais poderosas e sobre Mulher Palestiniana Abraça o Cadáver da Sua Sobrinha evoca o carácter dolorosamente intemporal da fotografia. “É uma imagem com eco, tão antiga quanto a história humana.” Foi captada na morgue do hospital Nasser a 17 de Outubro, precisamente entre vários familiares que procuravam os seus parentes desaparecidos. Na mesma série de imagens, é sim possível ver o rosto de Inas Abu Maamar. “As pessoas estavam confusas, a correr de um lado para o outro, ansiosos por saber do destino dos seus entes queridos, e esta mulher chamou-me a atenção quando abraçava o corpo da menina e se recusava a largá-la.”

No site da Reuters é possível ver Inas, mas também Saly, ainda viva, numa típica fotografia de smarthphone de uma criança a fazer o “V” com os dedos de uma mão — o símbolo de vitória, mas também há décadas um símbolo de paz.

Outras histórias do ano

A WPP, como tem sido seu apanágio, espalhou os seus prémios por vários continentes e nacionalidades. O Prémio de História Fotográfica do Ano foi para Lee-Ann Olwage, da África do Sul, para a revista GEO. Duas gerações abotoam os casacos prontas para sair, saem para a rua, relaxam numa cama. A aparente normalidade esconde o estigma que rodeia as pessoas que sofrem de demência em Madagáscar. Valim-babena retrata o “Dada Paul” e a neta Odliatemix a caminho da igreja com a filha de Paul, Fara. Olwage há muito se dedica ao tema da demência na sua fotografia.

Dada Paul e a neta Odliatemix Rafaraniriana em Madagáscar Lee-Ann Olwage/GEO Odliatemix Rafaraniriana, Joeline Fara)Rafaraniriana e Dada Paul Lee-Ann Olwage/GEO Fotogaleria Dada Paul e a neta Odliatemix Rafaraniriana em Madagáscar Lee-Ann Olwage/GEO

“Esta história aborda uma questão de saúde universal através da lente da família e dos cuidados. A selecção de imagens é composta de forma calorosa e terna, recordando a quem a vê o amor e a proximidade necessários numa época de guerra e agressão em todo o mundo”, decreta o júri.

Lee-Ann Olwage/geo Lee-Ann Olwage/geo Fotogaleria Lee-Ann Olwage/geo

Por falar em dedicação de muito tempo a uma história, o Prémio WPP para Projecto a Longo-Prazo foi para o venezuelano Alejandro Cegarra, que trabalha e publicou no The New York Times e na Bloomberg uma série de imagens a preto e branco sobre os efeitos da política de imigração mexicana que visa os seus vizinhos venezuelanos e mudou a vida junto à fronteira. A família de Cegarra fez o mesmo caminho, da Venezuela para o México em 2017, e desde 2018 o fotógrafo dedica-se a mostrar como o estatuto destas pessoas mudou perante aqueles que procuram asilo.

Alejandro Cega Alejandro Cega Alejandro Cega Alejandro Cega Fotogaleria Alejandro Cega

A invasão russa da Ucrânia não podia faltar nesta edição dos prémios e a WPP destaca-a no Prémio de Formato Aberto com War is Personal, de Julia Kochetova, ucraniana que associa a fotografia com a ilustração, a música, sons e texto, este último captado no ecrã de um smartphone e em trocas de mensagens. Está tudo num site criado pela fotógrafa, que cria um estilo de documentário-diário que aproxima as rotinas noticiosas sobre a guerra do que é realmente o quotidiano de um país em guerra.

“Cada um destes fotógrafos vencedores está íntima e pessoalmente familiarizado com os seus temas. Este facto ajuda-os a trazer uma compreensão mais profunda a todos nós, o que esperamos que conduza à empatia e à compaixão. Estou grata pela sua dedicação, coragem, profissionalismo e competência”, disse a directora executiva da WPP, Joumana El Zein Khoury.

“O trabalho dos fotógrafos de imprensa e de documentário em todo o mundo é muitas vezes efectuado com grande risco. No ano passado, o número de mortos em Gaza fez com que o número de jornalistas mortos atingisse um valor quase recorde. É importante reconhecer o trauma que sofreram para mostrar ao mundo o impacto humanitário da guerra”, assinala.

Estes prémios são fruto da candidatura de 61.062 imagens de 3851 fotógrafos de 130 países. O processo foi o costumeiro: um júri regional por cada zona do planeta (seis) e depois um júri global para decidir a partir dos finalistas. Os prémios regionais foram anunciados a 3 de Abril.

A presidente do júri dos prémios globais, Fiona Shields, editora de Fotografia do diário britânico The Guardian, destaca o poder de todas as imagens premiadas de “transmitir um momento específico que aomesmo tempo que vai para além do seu tema e tempo”. Frisando também o risco que correm fotojornalistas em todo o mundo, explica que este ano quiseram “garantir que se aplaudem” esses diferentes actos de coragem e profissionalismo.

Há 24 vencedores regionais (e seis menções honrosas) e, como é tradição, as imagens serão mostradas mundo fora na exposição itinerante da WPP, que normalmente passa por Portugal (ainda sem data nem localização). Há 33 fotógrafos premiados por 32 projectos. Uma nota muito de 2024: “A WPP proíbe o uso de imagens [geradas por] Inteligência Artificial”.