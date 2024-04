Domingos Sequeira, o desenhador extraordinário, está à vista no Museu de Arte Antiga

Com a Descida da Cruz prestes a chegar ao Soares dos Reis, o artista instala-se no MNAA, que já tem uma pintura sua nas galerias, de outra maneira. Com quatro desenhos “maravilhosos”. Até 26 de Maio.

Entre Janeiro e Março, o nome Domingos Sequeira voltou a estar em foco devido à polémica saída de Portugal da Descida da Cruz, uma das obras mais importantes da última fase da sua carreira, entretanto regressada. Antes que esta pintura de 1828 esteja exposta no Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto — é lá que a Fundação Lello, que a terá adquirido por 1,1 milhões de euros a um dos descendentes do homem que a comprou, deverá deixá-la em depósito na segunda quinzena de Maio — é possível ver a partir desta quarta-feira o mais completo dos seus estudos preparatórios no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa.