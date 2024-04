Programa do Governo vai mais longe do que o programa eleitoral da Aliança Democrática.

O Programa do Governo compromete-se a “estudar outras formas de recrutamento voluntário”, algo que não constava do programa eleitoral da Aliança Democrática e que vai ao encontro daquilo que têm defendido vários militares, como forma de ultrapassar as dificuldades de atracção de voluntários para as Forças Armadas.