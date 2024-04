Uma festa muito prática

Nos 50 anos do 25 de Abril e da democracia em Portugal, é de novo a direita que está no Governo. Parece a maldição dos anos terminados em 4: salvo nos 25 anos (1999), os aniversários redondos da democracia foram comemorados em contracorrente com governos de direita que se sentiram sempre incomodados com quase tudo quanto o 25 de Abril significou nas nossas vidas. Foi assim em 1994 (Cavaco) e em 2004 (Durão); duas das comemorações (1984, Bloco Central PS/PSD, e 2014, Governo Passos PSD/CDS) coincidiram com os dois piores períodos de devastação social provocada por políticas de austeridade que obrigaram a reavaliar o que restava da democracia que o 25 de Abril criara.

