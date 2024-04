Porto: Funicular dos Guindais reabre ao público na quinta-feira

O Funicular dos Guindais, no Porto, reabre na quinta-feira ao público após cinco meses de obras de manutenção que incluíram a renovação das cabines, avança esta quarta-feira a STCP Serviços, gestora da infra-estrutura, em nota de imprensa.

"Depois de cinco meses encerrado para manutenção, o Funicular dos Guindais reabre já na próxima quinta-feira, 18 de Abril", pode ler-se no comunicado enviado às redacções. Segundo a empresa, o funicular volta ao activo "com um sistema totalmente novo e moderno e com sinalética e cabines renovadas". "O encerramento do Funicular foi essencial para melhorarmos a experiência do utilizador e evitarmos possíveis avarias.

O sistema de comando, que permite a deslocação das cabines, tinha sido instalado há vários anos, pelo que exigia uma tecnologia mais recente", afirmou a gerente da STCP Serviços Teresa Stanislau, citada no comunicado. De acordo com a responsável, "substituiu-se a mesa de controlo, o autómato e os sistemas de comunicação e hidráulico dos veículos", aproveitando-se ainda para "renovar a sinalética informativa e as cabines".

O funicular, que une a Praça da Batalha à Ribeira, abrirá pelas 8h com o horário de Verão. A viagem é gratuita para munícipes com Cartão Porto., titulares de cartão Porto Premium 3 em 1, estando também incluída nas Assinaturas mensais Andante com zona PRT1. Já para outros utilizadores, o valor de uma viagem é de quatro euros para adultos e dois euros para crianças dos 4 aos 12 anos.

O Funicular dos Guindais é uma das infra-estruturas a cargo da STCP Serviços, no seguimento do Contrato Programa realizado com a Câmara Municipal do Porto. Está encerrado desde Novembro de 2023 para obras de manutenção e tinha data prevista de reabertura marcada para o primeiro trimestre de 2024.

Em 2023, segundo a STCP, viajaram no funicular mais de 460 mil pessoas, sendo que cerca de 100 mil foram munícipes com cartão Porto. e clientes Andante. Na sua configuração mais recente, o Funicular dos Guindais está aberto ao público desde 2004, mas as suas origens remetem a um veículo inaugurado em 1891, que deixou de circular dois anos depois, na sequência de um acidente.