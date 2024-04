Pitões das Júnias, retalhos das muitas vidas na montanha

Saiba mais:

Veja a página especial dedicada ao projecto Rostos da Aldeia

Terra de lobos, terra de pastores e terra de fronteira, Pitões das Júnias é a aldeia mais visitada do Parque Nacional da Peneda Gerês. Vai-se a Pitões para fazer trilhos, visitar o mosteiro, ver a cascata, apreciar a paisagem, ver a neve no inverno, e sentir a natureza no verão. Mas também se vai a Pitões das Júnias por causa da sua comunidade, e do tanto que soube preservar e reconstruir. É uma aldeia onde há pão todos os dias, há arte nas casas e na rua e há uma comunidade orgulhosa do passado e zelosa do futuro.