Sporting viaja no tempo para acertar o passo

Mais de dois meses depois do adiamento jogo da 20.ª jornada por falta de polícia, “leões” voltam a Famalicão para consolidarem a liderança e ficarem mais perto do título.

No início de Fevereiro, à entrada para a 20.ª jornada, o Sporting seguia na frente com uma vantagem mínima sobre o Benfica. Os “leões” jogavam em Famalicão, o Benfica recebia o Gil Vicente, mas só o jogo da Luz aconteceu – triunfo “encarnado”. A Norte, um protesto das forças de segurança fez com que não houvesse policiamento para garantir a segurança do evento e esse jogo ficou adiado até haver uma aberta no calendário. Mais de dois meses depois, esse dia chegou, mas terá uma carga bem diferente do que tinha: o Famalicão-Sporting desta terça-feira (20h15, SPTV1) pode bem ser o que a equipa de Rúben Amorim precisa para escancarar as portas de um título cada vez mais anunciado.

Durante mais de dois meses, o Sporting teve sempre o tal asterisco de menos um jogo disputado em relação aos rivais. Mas, enquanto estes iam deixando cair pontos em todo o lado (Benfica perdeu oito, o FC Porto perdeu 15), entre a 21ª e a 29.ª jornadas o Sporting perdeu apenas dois (empate com Rio Ave) e chega a este jogo para acertar calendário com quatro pontos de vantagem sobre os “encarnados” e 15 sobre os “dragões”. Uma vitória aumenta essa vantagem para sete e 18, respectivamente, garantindo, desde logo que não irá baixar do segundo posto, e uma margem de erro maior para o que resta do campeonato – cinco jornadas que incluem recepção ao Vitória SC e visita ao Dragão.

Sempre cauteloso, Rúben Amorim nunca dá nada por garantido. Apesar de assumir o título como objectivo e ter deixado cair o discurso do “jogo a jogo”, o técnico sportinguista só festeja quando tiver razões para festejar. “Sabemos que é possível sermos campeões, mas importante é também a esperança que tiramos aos adversários. Queremos muito ganhar, já estivemos do outro lado, queremos matar as esperanças dos adversários. Todos os jogos são importantes", alertou Amorim. “Xeque ao título? Não vou dizer isso. Se dissesse que acabava o campeonato aqui, teria um problema no jogo a seguir. Só quando estivermos com a taça na mão é que é xeque ao título”, acrescentou.

Do lado do Famalicão, muita coisa mudou desde esse início de Fevereiro. O técnico João Pedro Sousa saiu a meio de Março e deu lugar a Armando Evangelista, que conseguiu recolocar a formação minhota num lugar mais tranquilo (8.º lugar, com 35 pontos), com duas vitórias e um empate nos seus três primeiros jogos, sendo que esse empate foi no Dragão, frente ao FC Porto, num jogo em que esteve duas vezes em vantagem. Evangelista garante que tem um plano para travar o líder: “Temos uma estratégia para contrariar o jogo ofensivo do Sporting. Espero que funcione.”