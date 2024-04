Sporting aproveitou o atraso para ganhar avanço

No jogo em suspenso há mais de dois meses, os “leões” venceram em Famalicão e aumentaram vantagem sobre o Benfica para sete pontos, a cinco jornadas do final.

Agora, sim, já têm todos os mesmos jogos e não há nenhum asterisco na classificação da Liga. Mais de dois meses depois da data original, o Sporting aproveitou o jogo que tinha em atraso para aumentar o seu avanço na liderança e desbravar mais um pouco do caminho que conduz ao título de campeão. Em Famalicão, os “leões” venceram por 0-1 e ganharam uma almofada de sete pontos em relação ao Benfica, quando faltam apenas cinco jornadas para o final do campeonato. Como estão as coisas, o Sporting precisará de vencer três dos seus jogos para ser campeão, mas já sabe que, abaixo do segundo lugar, não vai ficar.

O Sporting já estava avisado do que este “novo” Famalicão, agora com Armando Evangelista, poderia fazer – há poucos dias, os minhotos tinham feito vida difícil ao FC Porto no Dragão, onde arrancaram um empate. O novo técnico ainda não tinha perdido e garantia que tinha um plano para travar o poder ofensivo dos “leões”, a única equipa do campeonato que conseguiu marcar em todos os jogos.

Uma das componentes do plano era: baixar o bloco, tirar a profundidade ao ataque “leonino” e não deixar Gyökeres correr. O problema era a segunda parte do plano, porque os “leões” não deixavam os minhotos saírem – tapavam todos os caminhos e criavam perigo logo ali. E todas as oportunidades que os “leões” criaram foram resultado dessa estratégia.

Aos 13’, num envolvimento de Hjulmand no ataque, o dinamarquês devolveu a bola para a zona central, onde estava Daniel Bragança pronto para usar o seu pé esquerdo. O remate saiu forte e colocado, mas Luiz Junior defendeu para a trave. Era um sinal do que viria pouco depois.

Outra vez uma recuperação de bola em zonas adiantadas, desta vez com Trincão a distribuir, após uma combinação com Gyökeres. O destinatário foi Pedro Gonçalves, que recebeu e atirou para o fundo da baliza de um surpreendido Junior – ainda se baixou e tocou com a mão na bola enquanto esta passava por ele. Só parou dentro da baliza e Pedro Gonçalves, que já jogou no Famalicão, não festejou. Os colegas festejaram por ele.

Durante largos períodos da primeira parte, o Sporting não deu nada aos minhotos, que só nos últimos minutos se conseguiram libertar das amarras. Arrancaram alguns cartões amarelos e ganharam alguns livres em zonas próximas da baliza de Israel, mas sem consequências.

Positivo/Negativo Positivo Daniel Bragança Não tem as valências defensivas de Hjulmand ou de Morita, mas tem uma grande capacidade de ocupação de espaços e noção dos tempos de jogo. E um belo pé esquerdo, do qual quase saiu um grande golo. Hjulmand, que também foi dos melhores, disse no final que é fácil jogar com ele. Tem razão.

Positivo Gustavo Sá Enquanto teve pernas e cabeça, o médio português liderou a manobra do Famalicão, primeiro no esforço defensivo, depois na tentativa de levar a equipa para a frente, com uma visão de jogo e uma qualidade técnica bem acima da média. Negativo Diomande Teve muitos problemas com Chiquinho, levou um amarelo como consequência desse duelo e saiu ao intervalo para não ver mais nenhum cartão.

Negativo Cádiz Muito se esperava do avançado venezuelano, depois do “bis” que conseguiu no Dragão e da época que está a fazer, mas pouco ou nenhum espaço teve para criar perigo.

Na segunda parte, o equilíbrio de forças foi diferente. Os minhotos foram um pouco mais ousados, os "leões" mantiveram-se competentes a fechar todos os caminhos para a sua baliza - e Amorim acertou em cheio na substituição que fez ao intervalo, ao lançar Quaresma para o lugar do amarelado Diomande.

O jovem central foi fundamental nos duelos com o mais afoito dos atacantes famalicenses, Chiquinho. Gustavo Sá, médio omnipresente e de grande visão e qualidade técnica, bem tentou guiar a sua equipa, mas a verdade é que o Famalicão não conseguiu quebrar o esforço defensivo do Sporting, mais motivado que nunca para ficar com a vantagem de sete pontos e, como disse Amorim no dia anterior, tirar a vontade a quem vem atrás.