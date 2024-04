Estas ilustrações são sobre o 25 de Abril — sempre

Nos 50 anos do 25 de Abril, os ilustradores da Águas Furtadas, no Porto, vêem este mês as ilustrações sobre liberdade e a revolução dos cravos reimpressas ou exibidas pela primeira vez nas três lojas da marca de design no Porto.

Mais de 25 artistas, entre as quais Adriana Fontelas, Catarina Paulo ou Cláudia Salgueiro, apresentam os seus trabalhos, numa homenagem que conta também com trabalhos mais antigos agora recuperados, já que "todos os anos, ilustradores e artistas são desafiados a falarem sobre o Dia da Liberdade através da sua arte", lê-se no comunicado.

As impressões vão desde os 30 por 40 centímetros até ao formato postal e estão à venda desde os 6 aos 50 euros, na maioria dos casos. Se só quiseres pôr o olho, podes fazê-lo na Rua de São Bento da Vitória (na galeria de arte Padaria Águas Furtadas), no Centro Comercial Bombarda (na galeria Cor Própria, que encerra ao domingo) ou na Rua do Almada (na concept store Almada 13).

Há ainda uma colecção de azulejos pintados pelos mesmos artistas, com o mesmo tema: "Para a Águas Furtadas, esta sempre foi uma missão importante, já que sem democracia, não há arte livre. Todas as peças de arte sobre o tema mantêm a Liberdade viva".