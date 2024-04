Feito à Mão: viagem ao tempo em que a cerâmica se intrometeu no reino das artes

O Museu do Caramulo mostra, até 5 de Maio, a história da cerâmica portuguesa de autor no século XX, com base na colecção rara de Pedro Moura Carvalho.

É entre a figura de um macaco de barro a tocar guitarra portuguesa, moldada por um autor anónimo no final do século XIX, e um jarro de tons de vermelho-sangue, decorado com o perfil de um rosto jovem, criado em 2005, na fábrica Viúva Lamego, pelo artista plástico Rogério Ribeiro (1930-2008), que decorre a viagem por um século de história da cerâmica portuguesa de autor na exposição Feito à Mão, que se poderá visitar no Museu do Caramulo até ao dia 5 de Maio.