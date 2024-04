Cinco mortos em esfaqueamento num centro comercial em Sydney

O ataque correu no centro comercial Westfield, em Bondi Junction, em Sydney. Um homem terá sido baleado pela polícia.

Cinco pessoas morreram depois de terem sido esfaqueadas num centro comercial de Sydney neste sábado. O ataque correu num movimentado centro comercial Westfield, em Bondi Junction, que foi encerrado e evacuado, tendo a polícia australiana aconselhado as pessoas a evitarem a zona.

Os serviços de emergência foram alertados para o incidente pouco antes das 16h (6h em Portugal). Oito pessoas, incluindo uma criança, foram levadas para o hospital.

Os meios de comunicação social locais referem que a polícia disparou sobre um homem. O Serviço de Ambulâncias do Estado de Nova Gales do Sul também disse à agência noticiosa France-Presse (AFP) que um homem tinha sido baleado pela polícia e que era provavelmente o agressor.

A polícia referiu que nenhum cenário pode ser descartado, mas disse também que nada no local oferece pistas para o possível motivo do ataque. Não se conhece, para já, a identidade do agressor, que terá agido sozinho.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram várias ambulâncias e carros da polícia, bem como uma multidão de pessoas, junto ao centro comercial.

Segundo testemunhas, as pessoas entraram em pânico e procuraram abrigo enquanto a polícia tentava proteger a zona. Várias pessoas refugiaram-se num supermercado, onde permaneceram durante cerca de uma hora.

As imagens das câmaras de vigilância difundidas pelos meios de comunicação australianos mostram um homem com uma grande faca a correr pelo centro comercial e pessoas feridas deitadas no chão.

Uma testemunha, Roi Huberman, disse à cadeia de televisão ABC que se abrigou numa loja e viu pessoas a saírem do centro comercial em lágrimas. "E de repente ouvimos um tiro ou talvez dois tiros e não sabíamos o que fazer. Então, uma pessoa muito competente da loja levou-nos para as traseiras, onde a porta podia ser fechada. Depois trancou a loja e deixou-nos passar pelas traseiras e agora estamos cá fora".