O passado de Angola ainda está em Portugal e Délio Jasse quer mostrá-lo

As Colónias Vão Ser Países não é a primeira exposição em Lisboa do artista angolano Délio Jasse (Luanda, 1980), mas o visitante – que pode ser português, branco e europeu, mas não só – descobrirá a sua luminosa (e não menos dolorosa) oportunidade. Feita de sons e imagens, com diferentes materiais e técnicas, mostrar-lhe-á objectos onde poderá encontrar um olhar (o seu?): o do europeu sobre o outro africano. Sejamos mais precisos: o olhar do português colonizador – opressor, dominador, paternalista, violento – sobre o colonizado, neste caso, o angolano, representado em homens e mulheres.

