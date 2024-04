Filme de Edgar Pêra lidera nomeações aos prémios do cinema português Sophia

Não sou nada — The Nothingness Club tem 15 nomeações, seguido por Great Yarmouth — Provisional Figures, de Marco Martins, com 13 indicações.

O filme Não sou nada — The Nothingness Club, de Edgar Pêra, lidera as nomeações aos prémios do cinema português Sophia 2024, que irão homenagear o compositor Luís Cília e o realizador Rui Simões com prémios carreira.

Os nomeados da 13.ª edição dos Prémios Sophia foram hoje anunciados pela Academia Portuguesa de Cinema, numa apresentação na sala de cinema Fernando Lopes, em Lisboa.

O filme de Edgar Pêra lidera a corrida aos prémios com 15 nomeações, seguido de Great Yarmouth — Provisional Figures, de Marco Martins, com 13 indicações.

As longas-metragens de Edgar Pêra (um "cinenigma" em torno de Fernando Pessoa e da obra literária multiplicada por dezenas de heterónimos) e de Marco Martins (que resulta de cinco anos de trabalho de campo, com atores e não-actores, na comunidade de Great Yarmouth, uma vila costeira de Inglaterra, para onde dezenas de portugueses emigraram em busca de trabalho em fábricas de processamento alimentar) estão ambas nomeadas nas categorias de Melhor Filme e Melhor Realizador.

Pelos Sophia de Melhor Filme e de Melhor Realizador competem ainda Nação Valente, de Carlos Conceição, e Mal Viver, de João Canijo, que estão nomeados em dez e oito categorias, respectivamente.

Na categoria de Melhor Actriz Principal estão indicadas Anabela Moreira (por Mal Viver), Beatriz Batarda (Great Yarmouth -- Provisional Figures), Carla Maciel (Légua) e Joana Bernardo (A Noiva).

Já na categoria de Melhor Actor Principal competem João Arrais (Nação Valente), Miguel Borges (Não sou Nada — The Nothingness Club), Rafael Morais (Amadeo) e Rui Morrisson (Sombras Brancas).

Ainda nas categorias de interpretação, ao prémio de Melhor Actriz Secundária estão nomeadas Anabela Moreira (Nação Valente), Madalena Almeida (Mal Viver), Rita Cabaço (Great Yarmouth — Provisional Figures) e Victoria Guerra (Não sou nada — The Nothingness Club), e ao de Melhor Actor Secundário Albano Jerónimo (Não sou nada - The Nothingness Club), Matamba Joaquim (Pátria), Romeu Runa (Great Yarmouth — Provisional Figures) e Victor Correia (Não sou nada — The Nothingness Club).

Na categoria de Melhor Documentário em Longa-Metragem surgem Águas do Pastaza, de Inês T.Alves, O que podem as palavras, de Luísa Sequeira e Luísa Marinho, Super Natural, de Jorge Jácome, e Viagem ao Sol, de Ansgar Schaefer e Susana de Sousa Dias.

Para o Sophia de Melhor Série/Telefilme foram nomeados Cavalos de Corrida, de André Santos e Marco Leão, Emília, de Filipa Amaro, Rabo de Peixe, de Augusto Fraga, e Salgueiro Maia — O Implicado, de Sérgio Graciano.

Este ano, o Prémio Carreira será entregue ao compositor Luís Cília e ao realizador Rui Simões.

A lista completa de nomeados aos Prémios Sophia 2024 pode ser consultada em www.academiadecinema.pt.

A 13.ª cerimónia de entrega dos prémios Sophia, que acontece sob o tema Cinema é Liberdade, está marcada para 26 de Maio no Casino Estoril, em Cascais, e será transmitida na RTP2.