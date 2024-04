Soalheiro, um Alvarinho com muitos rostos

“Pessoas que nasceram no meio da terra. Pessoas com alcunha. Pessoas que se conheceram num baile. Pessoas com muitos irmãos, pessoas com a quarta classe e com cursos universitários. (….) Pessoas que pagam jornas em Alvarinho ou em lampreia. (…). Pessoas que conduzem o tractor, manejam alfaias, que agarram na motosserra, que podam, que penteiam a vinha, que arranjam forças e tempo para a vinha. Pessoas que dão cabo das unhas e da pele. Pessoas que comem quase tudo o que cultivam. Pessoas que dão o litro. Polícias, mecânicos, talhantes, serralheiros, condutoras, professores, jornalistas, bancários, carteiros, enfermeiros, pasteleiros, pintores, educadoras, contrabandistas, programadoras… Pessoas que seguiram João Cerdeira. Pessoas tolas que procuram milagres. Que adoram o trabalho do campo e que detestam o trabalho do campo. Pessoas que nunca perderam o contacto com a terra. Pessoas que nunca perderam o contacto com a sua terra. Pessoas que tentam e pessoas que erram. Pessoas românticas. Pessoas que aqui pousaram”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt