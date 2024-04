O improvável primeiro-ministro nasceu

O poder é dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas – enfim, o lote completo de hormonas “da felicidade”, tudo activado ao mesmo tempo, em todo o lado. Provavelmente aquele foi também por isso que um dos piores líderes da oposição de sempre (já existia um precedente chamado Durão Barroso) conseguiu atravessar de modo pacífico todo o debate do Programa do Governo. Inclusivamente, usando as moções de rejeição do PCP e do Bloco de Esquerda a seu favor.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt