Será um empreendimento com uma área superfície de pavimento superior a 18 mil metros quadrados e uma área de construção de quase 30 mil. Nela nascerá um novo edifício com sete pisos e ainda mais três no nível subterrâneo, que terá jardins nas traseiras, mas de uso privado. É isto que a Universidade Nova de Lisboa se propõe construir no lugar onde hoje se situa a sua Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), na Avenida de Berna, em Lisboa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt