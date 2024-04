Depois do Sequeira, Estado deixou sair um Vieira Portuense

Versão reduzida de Lamentação sobre Cristo Morto estará este sábado à venda na Feira de Arte e Antiguidades de Lisboa, no pavilhão de Philippe Mendes, que em 2023 a disputou em leilão com o MNAA.

A pintura portuguesa da primeira metade do século XIX está a tornar-se um foco de tensão recorrente nas relações entre o mercado e as entidades públicas encarregadas da salvaguarda do património. Depois da intensa polémica em torno da autorização de expedição da Descida da Cruz, de Domingos Sequeira (1768-1837), sabe-se agora que o Estado – mais uma vez contra o parecer expresso do director do Museu Nacional de Arte Antiga, Joaquim Caetano – também deixou sair o que se pensava ser um estudo preparatório, a óleo, que outro importante pintor português da mesma época, Vieira Portuense (1765-1805), realizara para a sua Lamentação sobre Cristo Morto, mas que poderá ser afinal uma versão reduzida feita a partir da obra acabada.