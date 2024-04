“A IVG é um direito que tem de ser salvaguardado, a mulher irá sempre fazer um aborto se o quiser”

Com Sara Cerdas, eurodeputada do Partido Socialista e médica de saúde pública, com assento na Comissão de Saúde Pública do Parlamento Europeu.

No dia em que o Parlamento Europeu (PE) votou uma resolução para a inclusão do direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais da UE, o nono episódio do Eurotopia discute este tema e a crescente intervenção da UE na área da saúde. Com Sara Cerdas, eurodeputada do Partido Socialista e médica de saúde pública, com assento na Comissão de Saúde Pública do PE, e moderação de Joana Gama Gomes.

O Eurotopia é um podcast quinzenal da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.