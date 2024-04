Libertine, dos Ledher Blue: a história de um pirralho aspirante a Barry Lyndon urbano

Estrearam-se com JAR, single e videoclipe, em Junho de 2022, e esse era o primeiro dos temas do seu EP de estreia, Downside Up!, lançado já no final desse mesmo ano. Os outros quatro, que foram publicando em seguida, eram Sand castles, Tears in the rain, ambos a anteceder o EP, Blue lights e Sunday morning. Agora, os Ledher Blue, projecto criado em Guimarães por dois amigos que ali se conheceram na adolescência, Zé e Pedro Duarte, estrearam um novo single e videoclipe, Libertine, que apresentam deste modo no texto alusivo ao lançamento:

“O ano passado foi divertido. A ressaca do lançamento do nosso primeiro EP, já no fim de 2022, não nos deixou dormir. Fomos abrir Just Mustard e Sorry a Paris; rodámos no Westway Lab, servimos Febras em Briteiros e comemos bem no Courage em Guimarães. Sabe bem tocar num evento associado ao Paredes de Coura. Sabe melhor ter o Tio Jel a rir-se connosco, ou ver um insta-louvor do conceituado crítico musical Francisco Mendes da Silva. Pelo meio, aparecemos de roupão no Telejornal da RTP — quem diria que o Dude chegava lá… Que mais querem? Se aprendemos alguma coisa com isto tudo é que o que enche a alma esvazia o estômago. E estamos cheios de fome.” Por isso, e assim acaba a mensagem dos Ledher Blue, “aqui vai Libertine: a história do pirralho que queria ser libertino. Do Barry Lyndon urbano”.