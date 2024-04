Tesla chega a acordo em caso de acidente fatal com Autopilot

O acordo, cujos termos não foram divulgados, ocorreu no momento em que o presidente executivo Elon Musk está a fazer grandes promoções da tecnologia de condução autónoma.

A Tesla resolveu um processo sobre um acidente de viação em 2018, que matou um engenheiro da Apple depois de o seu Model X, com o Autopilot accionado, ter ido contra uma barreira de protecção de uma auto-estrada perto de São Francisco, mostraram documentos judiciais na segunda-feira.

O acordo foi feito na véspera do julgamento sobre o acidente de alto perfil envolvendo a tecnologia de assistência ao condutor da Tesla. A Tesla enfrenta uma série de processos judiciais sobre acidentes relacionados com a alegada utilização do Autopilot, colocando o fabricante de automóveis em risco de grandes perdas monetárias e danos à reputação.

O acordo, cujos termos não foram divulgados, ocorreu no momento em que o presidente executivo Elon Musk está a fazer grandes promoções da tecnologia de condução autónoma, que ele considerou fundamental para o futuro financeiro do fabricante de automóveis mais valioso do mundo.

O acidente de 2018 matou Walter Huang, de 38 anos. A sua família alegou que o Autopilot conduziu o seu Model X contra a barreira. Os advogados dos demandantes perguntaram a uma testemunha da Tesla se a empresa sabia que os motoristas não observariam a estrada ao usar seu sistema de assistência ao motorista, informou a Reuters no mês passado citando transcrições de depoimentos.

A Tesla alegou que Huang utilizou indevidamente o sistema Autopilot porque estava a jogar no telemóvel pouco antes do acidente.

O advogado de Huang e a Tesla não estavam disponíveis para comentar.

O acidente que matou Huang está entre as centenas de acidentes nos EUA em que o Autopilot foi um factor suspeito em relatórios aos reguladores de segurança automóvel.

A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos EUA examinou pelo menos 956 acidentes nos quais o Autopilot foi inicialmente relatado como estando em uso. A agência lançou separadamente mais de 40 investigações sobre acidentes envolvendo sistemas de condução autónoma da Tesla que resultaram em 23 mortes.

“É surpreendente para mim que a Tesla tenha decidido ir tão longe publicamente e depois fazer um acordo”, disse Bryant Walker Smith, professor de direito da Universidade da Carolina do Sul com experiência em direito de veículos autónomos. “O que isso faz, porém, é dizer a outros advogados, podemos chegar a um acordo. Nem sempre podemos lutar contra isso. Esse é o sinal”.

O caso segue-se a dois julgamentos anteriores na Califórnia sobre o Autopilot que a Tesla venceu argumentando que os motoristas envolvidos não haviam atendido às instruções para manter a atenção ao usar o sistema.

A Tesla ainda não provou que pode produzir um carro autónomo, apesar de anos de previsões do co-fundador e CEO Musk de que um estava ao virar da esquina, uma expectativa que em parte sustentou a valorização crescente da Tesla.

Musk disse na sexta-feira que a Tesla planeia apresentar um robô táxi autónomo no dia 8 de Agosto, depois de a Reuters ter noticiado que a Tesla abandonou um plano de carros baratos em favor de robô táxis.

No mês passado, disse também que a Tesla vai oferecer aos clientes dos EUA um mês de teste gratuito da sua tecnologia de assistência ao condutor, Full Self-Driving.

Qualquer publicidade negativa ameaça prejudicar a reputação da Tesla numa altura em que a empresa está a lutar contra o enfraquecimento das vendas e os danos à reputação causados por certos comentários controversos de Musk, disse o analista da Guidehouse Insights, Sam Abuelsamid.

“A última coisa que eles iriam querer neste momento é ter um julgamento público mostrando todos os problemas com o Full Self-Driving”, acrescentou.

A Tesla diz que o Autopilot pode combinar a velocidade com o tráfego circundante e navegar dentro de uma faixa de rodagem. O Autopilot “melhorado”, que custa seis mil dólares, acrescenta mudanças de faixa automáticas, navegação em rampas de auto-estrada e funcionalidades de auto-estacionamento. A opção Full Self-Driving, de 12.000 dólares, acrescenta funcionalidades para as ruas urbanas, como o reconhecimento de semáforos.

Os materiais da Tesla que explicam os sistemas avisam que estes não tornam o carro autónomo e requerem um “condutor totalmente atento” para poder “assumir o controlo a qualquer momento”.

Musk disse numa publicação nas redes sociais em 2022: “Nunca nos renderemos. Resolveremos um caso injusto contra nós, mesmo que provavelmente percamos”.