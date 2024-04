Marisa Matias espera que a proposta tenha “o apoio dos restantes partidos” porque já houve consenso no passado e é “o mínimo dos mínimos para apoiar as famílias”.

O Bloco de Esquerda (BE) vai propor que os beneficiários do apoio extraordinário à renda mantenham este subsídio no caso de serem forçados a celebrar novos contratos e que as famílias que estão a perder o direito a este apoio possam receber o pagamento com efeitos retroactivos.