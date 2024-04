Construção de residência de politécnico de Viana do Castelo prevista para 2.º semestre

A construção de uma residência académica em Valença, concelho de Viana do Castelo, num investimento de cerca de 15 milhões de euros, deverá começar no segundo semestre, ultrapassada a contestação judicial ao concurso para a elaboração do projecto. Segundo o presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), Carlos Rodrigues, impasse judicial durou cerca de ano e meio e foi concluído em Janeiro.

Concluído o projecto, adiantou, será lançado o concurso público para a construção da residência que estimou poder começar "entre Julho ou Setembro", num investimento de cerca de 15 milhões de euros financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A nova residência, que vai ser construída nos terrenos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), será dotada de 400 camas, repartidas por 160 quartos duplos, 40 quartos individuais, 10 quartos adaptados para pessoas com mobilidade condicionada, 10 estúdios individuais e 10 estúdios duplos".

Todos "os quartos serão equipados com casa de banho privativa. O novo edifício também terá cantina e bar, centro de saúde, área de "fitness" e um conjunto de espaços de natureza diversa para fruição dos alunos".

Em Viana do Castelo, o IPVC dispõe das residências no Centro Académico e Escola Superior de Educação, a residência na Escola Superior Agrária, em Ponte de Lima e alojamento académico na Pousada de juventude em Melgaço".

Com cerca de cinco mil alunos, o IPVC tem seis escolas - de Educação, Tecnologia e Gestão, Agrária, Enfermagem, Ciências Empresariais, Desporto e Lazer -, ministrando 28 licenciaturas, 40 mestrados, 34 CTESP e outras formações de carácter profissionalizante.

Além das escolas superiores de saúde, educação e tecnologia e gestão, situadas em Viana do Castelo, o IPVC tem escolas superiores instaladas em Ponte de Lima (Agrária), Valença (Ciências Empresariais) e Melgaço (Desporto e Lazer).