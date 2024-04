Há nova companhia aérea em Lisboa: a turca Pegasus, rumo a Ancara

A low cost turca, com quase centena e meia de rotas pela Turquia e pelo mundo, aterrou em Lisboa. A rota Ancara realiza-se três vezes por semana, desde 90 euros.

Não é ainda um nome conhecido em Portugal, mas a companhia aérea turca Pegasus, "a maior low cost" da Turquia, traz grandes números para se apresentar na sua estreia em Lisboa: com mais de três décadas de história, conta actualmente com 135 destinos em 52 países, sendo 35 na Turquia e cem internacionais. Para já, chega a Portugal com a rota Lisboa-Ancara.

O voo inaugural realizou-se na semana passada e a Pegasus garante agora três voos semanais entre as duas capitais.

O preço promocional anunciado pela companhia, em comunicado, começa em 89,99 euros no site da empresa.

"Com o lançamento da rota Ancara-Lisboa, estamos a acrescentar não apenas um novo destino, mas um novo país à nossa rede", diz o chefe da Pegasus Airlines, Onur Dedeköylü.

"Acreditamos que vamos servir centenas de milhares de turistas entre a Turquia e Portugal nos próximos anos", remata.