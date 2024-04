Fallout e Jonathan Nolan acreditam que estamos prontos para outro apocalipse (numa série)

Sexta-feira, a Amazon Prime Video estreia uma aguardada série que há um ano reuniria menos expectativas… porque é mais uma adaptação de um videojogo. Mas entretanto aconteceu The Last of Us (HBO) e Fallout, que deriva do franchise de jogos mais vendido do mundo, ganha um novo fôlego na antecâmara do potencial sucesso. Sobretudo porque tem o selo Jonathan Nolan (sim, irmão de Christopher) e Lisa Joy, que governaram e depois desgovernaram um pouco Westworld.

