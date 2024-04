Da memória e do fascismo

A propósito da data redonda de 50 anos do 25 de Abril, o PÚBLICO tem vindo a publicar uma série de trabalhos que recuperam a memória dos tempos terríveis da ditadura em Portugal e que procuram reflectir sobre o que sucedeu nestas cinco décadas de democracia. Fazemo-lo com sentido de gratidão para com aqueles que lutaram contra o Estado Novo e com a perfeita noção de como, numa altura em que pelo passar do tempo a memória se tende a esbater, é importante sublinhar o mau que foi, para valorizarmos o bom que é hoje.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt