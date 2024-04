Colecção Pinault expõe a frágil verdade de um mundo que nos assusta

Uma das salas de exposição da Bolsa do Comércio – Colecção Pinault, em Paris, está cheia de homens, de idade avançada, cabelos brancos já ralos, sentados em cadeiras de rodas, mantendo a dignidade possível. Um deles, vestido de almirante da Marinha, parece conversar com outro, mas alguns estão claramente adormecidos como o de longas barbas brancas, duas medalhas no casaco e keffiyeh na cabeça que pende para trás, junto a um padre ortodoxo e a outro idoso, de fato cinzento-claro, com o Financial Times pousado sobre a manta que lhe aquece os joelhos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt