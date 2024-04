Marcelo dificultou inquérito às gémeas. E agora?

A conclusão da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) é clara: "Não foram cumpridos os requisitos de legalidade no acesso das duas crianças a consulta de neuropediatria" do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por parte das gémeas luso-brasileiras que foram tratadas com o medicamento Zolgensma — na altura, um dos mais caros do mundo —para a atrofia muscular espinhal. Como fica a Presidência da República depois de se saber que dificultou a investigação?

